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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Soylu: 'Bizim insaniyet namına yaptıklarımızın temelinde, aile ve kadını merkeze alan toplum yapımız vardır'

ANKARA - Soylu: 'Bizim insaniyet namına yaptıklarımızın temelinde, aile ve kadını merkeze alan toplum yapımız vardır'

ANKARA - Soylu: "Bizim insaniyet namına yaptıklarımızın temelinde, aile ve kadını merkeze alan toplum yapımız vardır" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi - Çalıştayın yapıldığı salondaki katılımcılar - Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Orgeneral Eşref Bitlis Toplantı Salonu'nda "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı"nda konuştu.
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