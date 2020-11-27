ANKARA - Soylu: 'Bizim insaniyet namına yaptıklarımızın temelinde, aile ve kadını merkeze alan toplum yapımız vardır'
ANKARA - Soylu: "Bizim insaniyet namına yaptıklarımızın temelinde, aile ve kadını merkeze alan toplum yapımız vardır" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi - Çalıştayın yapıldığı salondaki katılımcılar - Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Orgeneral Eşref Bitlis Toplantı Salonu'nda "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı"nda konuştu. (1)
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