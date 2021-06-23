ANKARA - Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko'nun güven mektubunu sunması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklar ile fotoğraf çekinmesi - Toplu fotoğrafRuanda'nın Ankara Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko'yu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mironko, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Mironko'nun, beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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