ANKARA - Öztrak: 'Dünyada en yüksek günlük vakaya sahip 15 ülkeden biri yeniden olduk'
ANKARA - Öztrak: "Dünyada en yüksek günlük vakaya sahip 15 ülkeden biri yeniden olduk" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)
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