ANKARA - Ömer Çelik: ''Şehitlerimizin makamını Cenab-ı Allah tayin ediyor, kimsenin zarar vermesi mümkün değil''
- AK Parti Genel Merkezi - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım