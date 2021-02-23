ANKARA - Ömer Çelik: '(MB rezervleri) Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok''
ANKARA - Ömer Çelik: "(MB rezervleri) Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok'' - AK Parti Genel Merkezi - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (4) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(CHP) Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım.''Ömer Çelik: "(MB rezervleri) Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış.''
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım