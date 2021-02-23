ANKARA - Ömer Çelik: (Hayvanları Koruma Kanunu) Taslak haliyle bile AB standartlarının ötesinde ve üstünde'
ANKARA - Ömer Çelik: (Hayvanları Koruma Kanunu) Taslak haliyle bile AB standartlarının ötesinde ve üstünde" - AK Parti Genel Merkezi - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (6) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Hayvanları Koruma Kanunu) Taslak haliyle bile AB standartlarının ötesinde ve üstünde. Paydaşlarla ciddi şekilde çalışılmış, iyi bir komisyon çalışması yapılmış, partimizde de iyi değerlendirilmiş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim."
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