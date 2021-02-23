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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Ömer Çelik: ''(Göçmenler konusunda) Tüm dünyanın vicdanını tek başına Türkiye yüklenmiştir''

ANKARA - Ömer Çelik: ''(Göçmenler konusunda) Tüm dünyanın vicdanını tek başına Türkiye yüklenmiştir''

- AK Parti Genel Merkezi - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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Basın Toplantısı Toplantı 

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