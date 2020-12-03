ANKARA - Kılıçdaroğlu:''Siyasal iktidarın boş olan engelli kadrolarına biran önce atama yapılmasını arzu ediyoruz''
- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin'in ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin'in konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Uysal, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım