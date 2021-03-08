ANKARA - Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Siyasette Eşit Temsile” dair kanun teklifine ilk imza attı
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası - Fotoğraf çekimiANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, “Siyasette Eşit Temsile” dair kanun teklifine ilk imzayı attı. 400’e yakın Kadın Örgütünün görüşleri alınarak ve Kadın Milletvekilleri ile Kadın Kolları Genel Başkanlığının ilgili akademisyenlerle yaptıkları çalışmalar ışığında hazırlanan kanun teklifi, hem milletvekilliği hem de yerel seçimlerde %50 cinsiyet kotasının, fermuar yöntemi ile uygulanmasını öngörüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım