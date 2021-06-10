ANKARA - İY Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti
- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin toplantı salonuna gelişi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelişi - Görüşmeden görüntülerANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowskı, Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ve Yönetim Kurulu üyelerini partisinin genel merkezinde kabul etti.
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