ANKARA - İnce: 'Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye'
ANKARA - İnce: "Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye" - Memleket Partisi binasında sosyal mesafe uyarıları - Saygı duruşu, İstiklal Marşı - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kürsüye çıkması - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşmasıANKARA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balgat'taki genel merkezinde konuştu. (1)
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