ANKARA - Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Njie, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Sering Modou Njie'nin güven mektubunu sunması - Toplu fotoğraf çektirilmesiGambiya'nın Ankara Büyükelçisi Njie, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Sering Modou Njie'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Nije, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.Nije'nin, beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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