ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: 'Yunan tarafının Atina Mutabakatını alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz beklenmemelidir'
ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Yunan tarafının Atina Mutabakatını alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz beklenmemelidir" - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'in açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. (1)Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir."
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