ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile öğle yemeğinde bir araya geldi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi karşılaması - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin fotoğraf çekimi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin yemekte bir araya gelmesiANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
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