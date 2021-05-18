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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile öğle yemeğinde bir araya geldi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile öğle yemeğinde bir araya geldi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi karşılaması - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin fotoğraf çekimi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin yemekte bir araya gelmesiANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Çekim 

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