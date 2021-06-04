ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı - Basın için poz verilmesi - Kabulden detaylarANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti.
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