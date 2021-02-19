ANKARA - Destici: '(Yeni anayasa çalışmaları) CHP'nin katkısını önemsiyoruz'
ANKARA - Destici: "(Yeni anayasa çalışmaları) CHP'nin katkısını önemsiyoruz" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı düzenlemesi - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Destici, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
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