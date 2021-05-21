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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'İnsan Hakları Eylem Planı' kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler ele alındı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'İnsan Hakları Eylem Planı' kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler ele alındı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler ele alındı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantı salonuna gelişi - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün toplantı masasında oturmasıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler ele alındıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, "İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler ele alındı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları bürokratları katıldı.
Toplantıda, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılması planlanan düzenlemeler değerlendirildi.Konuya ilişkin yapılan istişarelerin ardından, kısa süre içinde detayları görüşmek üzere tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.

Yargı Paketi Toplantı 

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