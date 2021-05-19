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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin - İkilinin görüşmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile görüştü - Görüşmede, Türkiye'deki Çinli firmaların yatırımları,Türkiye'nin Çin'e ihracatının arttırılması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, enerji konusunda iş birliği ile turist sayısının arttırılmasına yönelik konular ele alındıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Oktay, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olduğunu hatırlatarak Filistin halkının maruz bırakıldığı insanlık dışı muamele ve hukuksuzluk karşısında konuya dair tavır almasını beklediklerini kaydetti.
Oktay, Çin'i Birleşmiş Milletler (BM) oturumunda Türkiye ile iş birliği sergilemeye davet etti. - İki ülke arasındaki ticari ilişkilerGörüşmede, Kovid - 19 aşısının tedariki, Türkiye'deki Çinli firmaların yatırımları, Türkiye'nin Çin'e olan ihracatının arttırılması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, enerji konusunda iş birliği ve turist sayısının arttırılması ile ilgili hususlar da ele alındı.Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişimi ile batı ile doğu arasında önemli bir yeri olduğu ifade edilen görüşmede, Türkiye ve Çin'in, Afrika, Orta Doğu ve Çin gibi dünyanın diğer bölgelerinde ortak çalışmalar yürüterek, ekonomik ve siyasi iş birliğinin arttırılması temennisinde bulunuldu.Sinovac firmasının Çin dışında gerçekleştirdiği üretim amaçlı çalışmalarda en başarılı ilerlemenin Türkiye'de yaşandığının altı çizilen görüşmede, Kovid - 19 salgınına ilişkin tıbbi malzeme tedariki de ele alındı.Görüşmede ayrıca, Türkiye - Çin ilişkilerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde Çinli işadamları ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği koordinasyonunda cuma günü yapılacak toplantı değerlendirildi.

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