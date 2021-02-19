ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan kongresine canlı bağlantı ile katılması - Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek - Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş - Gençlik Kolları Başkanı Kenan BeyterANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan kongresine canlı bağlantı ile katıldı
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