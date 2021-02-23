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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz" - Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
(5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020'den bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır."Erdoğan: "(Kovid - 19) Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz."

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