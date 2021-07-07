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ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Ürün ile sohbet etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Ürün'ün çocuklarının karnesini ve çizimlerini incelemesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldıktan sonra Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Lyon 

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