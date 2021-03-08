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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
(4)Erdoğan: "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir."Erdoğan: "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz."Erdoğan:"Kadını anne, eş, evlat velhasıl insan olmaktan çıkarıp köksüz, ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa gelmeyeceğiz"

Ayetler Misyon Kadın Cinayetleri Fıtrat Cinayet 

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