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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz" - 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumu - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya canlı bağlantı ile katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı.
(1)Erdoğan: "(Kovid - 19) Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."

Kader Toplantı 

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