ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ağrı 7. olağan il kongresine canlı bağlantı ile katıldı (2)
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Ağrı 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyeleri ve parti temsilcilerini tanıtması - AK PARTİ Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı 7. olağan il kongresine canlı bağlantı ile katıldı (2)
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