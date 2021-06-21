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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid - 19) Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (5)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam, 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı."Erdoğan: "Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz."Erdoğan: "(Kovid - 19) Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır."

Lyon Aşı Aşılama 

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