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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.Erdoğan: "15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız."Erdoğan: "Salgın sürecinin hızlandırdığı yeni küresel ekonomik mimaride Türkiye'nin önünde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlıyız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz."Erdoğan:"Görev değişiklikleri küresel değişimlere uygun şekilde ülkemizde de hukuk ve ekonomide köklü reformlara hazırlandığımız dönemde gerçekleşti"

Özgürlük Küresel Ekonomi Mimari 

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