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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşması mümkündür'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşması mümkündür'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşması mümkündür" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması - Hediye takdimi - Toplu fotoğraf çektirilmesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTÜK tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunda konuştu.
(4)Erdoğan: "(İslamofobi) Bu tehdide maruz kalan tüm toplumların ve ülkelerin bir araya gelerek uluslararası alanda güçlü bir iletişim ağı kurmaları şarttır."Erdoğan: "İnsanlığın tamamının huzuru, güvenliği için hayati öneme sahip 'İslam düşmanlığının önüne geçilmesi çabaları', oluşturulacak ortak akıl mekanizmaları ile yürütülmelidir."Erdoğan: "İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşması mümkündür."

Ortak Akıl İslam Uluslararası 

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