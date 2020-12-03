ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti
- Engelli sporcular ve ailelerinden detay - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti.AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.
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