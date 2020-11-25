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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara hız vermeliyiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara hız vermeliyiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara hız vermeliyiz" - 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı.
(3 SON)Erdoğan: "Milli paralarla ticaret gibi, ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara hız vermeliyiz."Erdoğan: "Geleceğin dünyasında faize ve tahakküme dayalı mevcut ekonomik sistem, yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacaktır."Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracak İSEDAK Kudüs Programı'na siz üye ülkelerimizin de gerekli desteği vereceğine inanıyorum."Erdoğan: "(İSEDAK üyeleri) Aramızdaki birlik, beraberlik ve etkin iş birliği, Filistin davasında da diğer alanlarda da başarımızın anahtarı olacaktır"

Beraberlik Irak 

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