ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" - 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katıldı. (2)Erdoğan: "Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."Erdoğan: "İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."Erdoğan: "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir."
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