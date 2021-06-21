ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (6)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."Erdoğan: "(Kovid - 19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."Erdoğan: "(Kovid - 19 aşısı) Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."
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