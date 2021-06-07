ANKARA - Çelik: ''(Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları) Türkiye'yi bu şekildeki bir uygulamayla mukayese etmek doğrusunu söylemek gerekirse olabilecek en gayri ahlaki bir yaklaşımlardan birisidir'
ANKARA - Çelik: ''(Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları) Türkiye'yi bu şekildeki bir uygulamayla mukayese etmek doğrusunu söylemek gerekirse olabilecek en gayri ahlaki bir yaklaşımlardan birisidir" - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
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