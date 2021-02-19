ANKARA - Bakan Soylu: ''Bu kalleşliğe hep birlikte, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı''
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programına katıldı. (7) - Soylu: "(Gara'daki katliam) Sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır" - İçişleri Bakanı Soylu: "Bu kalleşliğe hep birlikte, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı. Böyle yapılmamalıydı."
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