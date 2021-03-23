ANKARA - Bakan Gül: 'Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar çalışmaya devam edeceğiz'
ANKARA - Bakan Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar çalışmaya devam edeceğiz" - Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu. (3)Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."Gül: "(Kadına şiddetin önlemesi) Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım