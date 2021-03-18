ANKARA - Bahçeli: 'TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir'
ANKARA - Bahçeli: "TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir" - MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı - Kurultayın yapıldığı salon ve partililer - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda konuştu. (3)MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir."Bahçeli: "Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz."
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