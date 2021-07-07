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ANKARA - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni

ANKARA - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020 - 2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni - Hukuk Fakültesi 2020 - 2021 Akademik Yılında dereceye girenlere plaket verilmesi - Öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi - Öğrencilerin kep atmasıANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020 - 2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.

Çekim Mezuniyet Mezuniyet Töreni 

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