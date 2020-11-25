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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Akşener: '1,5 ayda bu ülkede sıfırdan anayasa yapılabiliyorsa, o yapan eli öperim ben'

ANKARA - Akşener: '1,5 ayda bu ülkede sıfırdan anayasa yapılabiliyorsa, o yapan eli öperim ben'

ANKARA - Akşener: "1,5 ayda bu ülkede sıfırdan anayasa yapılabiliyorsa, o yapan eli öperim ben" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uğurlamasıAkşener :"Bu ülkenin gariban çocuklarına bilgisayar dağıtmalıydı bu iktidar"ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki genel başkan ortak basın toplantısı düzenledi.
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Basın Toplantısı Toplantı Anayasa Gariban Genel Başkan 

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