ANKARA - Akşener: '1,5 ayda bu ülkede sıfırdan anayasa yapılabiliyorsa, o yapan eli öperim ben'
ANKARA - Akşener: "1,5 ayda bu ülkede sıfırdan anayasa yapılabiliyorsa, o yapan eli öperim ben" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uğurlamasıAkşener :"Bu ülkenin gariban çocuklarına bilgisayar dağıtmalıydı bu iktidar"ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki genel başkan ortak basın toplantısı düzenledi. (6)
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