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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AK Partili Çelik: “Ayvalıklılar bizlere özür ve teşekkür borçlu”

AK Partili Çelik: “Ayvalıklılar bizlere özür ve teşekkür borçlu”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik’in açıklamaları

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

Sivil Toplum Altın Irak 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen yıl yanan alanlarda filizlenen yeni ağaçlar kamuoyuna tanıtıldı. Törende konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, “Ayvalıklılar bizlere özür ve teşekkür borçlu" dedi.
Çelik yaptığı açıklamada, 9 ay önce Ayvalık’ın Şeytansofrası eteklerinde başlayıp, Badavut’a kadar uzanan yangının kasden çıkarıldığını iddia edenlerin olduğunu hatırlatarak, “Hatta bu bölgedeki yanan alanın imara açılacağını savunanlar vardı. Bu iddiaların üzerinden iktidar partisi töhmet altında bırakılıyordu. AK Partili Büyükşehir Belediyesi ile AK Partili Milletvekilleri ve AK Parti teşkilatları bu konuda zan altında bırakılmaya çalışılıyordu. Bizler töhmet altında kaldık” dedi.
Saldırmanın kolay olduğunu kaydeden Adil Çelik, “Şimdi o gün bunları konuşan çevreciler, çevreci örgütler, sivil toplum kuruluşları ve Ayvalıklılar, herhalde bizlere büyük bir özür borçlusunuz. Ondan öte, o gün bu iddiaları savunanların arasında yoksanız bile geldiğimiz bu noktada bizlere bir teşekkür borçlusunuz. Çünkü Balıkesir; deniziyle güzel, ormanıyla güzel. Biz de Balıkesirli yöneticiler olarak bu şehri bu haliyle korumaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın” diye konuştu.
(SS-MŞ)
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