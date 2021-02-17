AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: - “Muhalefet olsun, iktidar olsun bu milletin milletvekilleri bu milletin evlatlarını şehit eden yankiden aldığı silahlarla karşılığında petrol kuyularının bekçiliğini yapan PKK isimli emperyalis



- AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Muhalefet olsun, iktidar olsun bu milletin milletvekilleri bu milletin evlatlarını şehit eden yankiden aldığı silahlarla karşılığında petrol kuyularının bekçiliğini yapan PKK isimli emperyalist maşaya karşı koymalıyız” dedi.

Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Turan, Gara’da yaşanan olay sonrasında güvenlik güçlerinin PKK’ya bölgeyi dar ettiğini söyleyerek, “Gara Operasyonu’nda görev yapan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Başarılı Gara operasyondu Türkiye düşmanlarına, PKK destekçilerine, Türkiye’yi karıştırmak isteyen güçlü bir mesajdır. Hala terör örgütleriyle iş tutan, olacaksa bunun getireceği sonuçlara katlanacaktır. Türkiye terörle mücadelesini her yerde her şartta son terörist etkisiz hale getirene kadar sürdürecektir. Muhalefet olsun, iktidar olsun bu milletin milletvekilleri bu milletin evlatlarını şehit eden yankiden aldığı silahlarla karşılığında petrol kuyularının bekçiliğini yapan PKK isimli emperyalist maşaya karşı koymalıyız” diye konuştu.

Turan, 13 vatandaşın öldürülmesi üzerine ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamaların son derece tehlikeli olduğunu kaydederek, “CHP sözcülerinin katliamı hain terör örgütü PKK‘yı değil de, hükümeti ve güvenlik güçlerimizi hedef almaları son derece üzüntü vericidir. Savunma ve İçişleri bakanlarımızın hem özel olarak yaptıkları bilgilendirmeye hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde üzücü olayın detaylarını kendilerine ve milletimize anlatmalarına rağmen gayri ahlaki hükümeti suçlayıcı beyanlarda bulunulması kabul edilemez. PKK ve paydaşlarıyla koltuk uğruna dost olanların Meclis kürsüne çıkıp, esip gürlemeleri komiktir, traji komiktir. Atatürk’ün kurduğu parti ile HDP arasında tek fark, isimleri kalmıştır” ifadelerini kullandı. (AUÖ



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