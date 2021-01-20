

- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, pandemi sürecinde her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Yaklaşık bir milyon insanımıza aşı yapılmış vaziyette. Huzurevlerimizi, yaşlı bakım evlerimiz, engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere onlarla ilgili ve 90 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza bulundukları yerlerde aşı yapmak suretiyle sağlık ekiplerimiz tıbbi ve sosyal boyutları itibariyle güzel bir çalışmayı ortaya koyuyorlar” diye konuştu.

Gündemlerinde yargı reformu olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, “Tekrar Mehmetçiğimiz, rektörlerimiz, generallerimiz, bütün askerlerimize yönelik çok talihsiz, asla kabul edilemeyecek bir takım hakaretlere varacak boyutta sözler sarf edildi. Daha önce CHP yönetimi askerimize, Mehmetçiğimize ‘lejyoner’ yakıştırmasında bulunmuştu. Keza o ‘satılık ordu’ şeklinde ordumuzun tüzel kişiliğine, Mehmetçiğmize, göz bebeğimiz asil milletimizin tamamına farklı bir hakaret sahiplenilmişti. Onlar ancak kendi sıfatlarını başkalarına milletimize devletimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza devletimize yansıtmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu, Çankırı’da çorap, lastik, seramik ve granit fabrikaları kurulduğunu belirterek, binlerce insanın fabrikalarda çalıştığını aktardı. Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sözlerini değerlendirerek, “’Sözde’ Cumhurbaşkanı demek onu seçen millet iradesine, milletimizin kendisine sözde demektir ki, kendisini n varlığını inkar edecek, bir noktayı işaretlemektedir. Kendi meşruiyetini ortadan kaldıracak ifade kullanan Kılıçdaroğlu hem Cumhurbaşkanımızdan hem de milletimizden mutlak suretle özür dilemesi bir saygının, siyasetçi olmanın, vatandaş olmanın, hukuka, demokrasiye, cumhuriyete inanmanın vazgeçilmez gereğidir. Hem CHP hem İYİ Parti’nin HDP ile beraber kimilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem iyileştirilmiş Parlamenter sistem dediklerin bizzat Parlamenter sisteminin eksik sistem olduğunu kabul ederek çalışma yaptıklarını ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.



‘Hayvan hakları’ ile ilgili çalışmalarına ilişkin olarak Akbaşoğlu, “Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” dedi.

(AUÖ



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