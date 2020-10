AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu:' Batı merkezli küresel düzen can çekişmektedir. Avrupa Birliği içinde bir liderlik yarışı şeklinde özetleyebileceğimiz iç mücadelenin aslında bir malzemesi haline getirdikleri İslam düşmanl

-Soru cevap



( ANKARA ) AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu:" Batı merkezli küresel düzen can çekişmektedir. Avrupa Birliği içinde bir liderlik yarışı şeklinde özetleyebileceğimiz iç mücadelenin aslında bir malzemesi haline getirdikleri İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı yaklaşımını tüm Müslümanlar yakından takip etmektedir" ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, " Batı merkezli küresel düzen can çekişmektedir. Avrupa Birliği içinde bir liderlik yarışı şeklinde özetleyebileceğimiz iç mücadelenin aslında bir malzemesi haline getirdikleri İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı yaklaşımını tüm Müslümanlar yakından takip etmektedir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam hakkındaki söylemine yöneelik olarak, " Tüm bu söz ve davranışları bilinçli bir saldırganlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Macron ve türevleri batı medeniyetini hoşgörü üzerine kurulmasının üstünün ne kadar içi boş olduğunun bariz göstergesini ortaya koymaktadır. Almanya'da camiye yapılan polis baskınıyla menfur saldırı yapılması batı medeniyetinin açmazı, kendi diğerler manzumesine karşı ikircikli yaklaşımı acısından önemlidir. Batı merkezli küresel düzen can çekişmektedir. Avrupa Birliği içinde bir liderlik yarışı şeklinde özetleyebileceğimiz iç mücadelenin aslında bir malzemesi haline getirdikleri İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı yaklaşımını tüm Müslümanlar yakından takip etmektedir. Fransız malların boykotuna yönelik şuurlu tepkinin yükseldiğini görmekteyiz" diye konuştu.

Hatay'daki saldırıya ilişkin Akbaşoğlu, Türkiye hem istihbaratıyla hem güvenlik güçleriyle eski Türkiye olmadığını söyledi.



Akbaşoğlu, "Türkiye terörü bitirme noktasına gelmiştir. Gerek içinde gerek dışarıda hangi harflerden meydana gelirse gelsin kendi varlığını huzurunu sağlamaya dönük olarak terörle sonuna kadar mücadele emin adımlarla ilerlemektedir. Asla terör ve teröriste göz açtırılmayacaktır. Yakın tarihimiz bunun örnekleriyle doludur" ifadelerini kullandı. ABD Büyükelçiği terör saldırısı nedeniyle çalışmalarını askıya almasına ilişkin soruya Akbaşoğlu, "ABD büyükelçinin kendi görevlerin askılıya alması doğru bir yaklaşım değil. Çünkü Türkiye'de herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Türkiye hiç bu kadar güvenli durumda değildir. İçerde dışarıda Türkiye terörle mücadele destan yazmaktadır. Son darbeyi vurmak üzeredir. Bu gerekçe Türkiye için geçerli değildir. ABD'nin kendi içine bakıp güvenlik meselelerine eğilmesi vatandaşların dönük davranışların bir an önce ortadan kalkıldıysalar ilgili tedbirleri alması daha doğru davranıştır. Siyahlara yönelik ırkçı yaklaşımlar sergileyen kamu görevlilerinin ABD güvenlini zarar verdiği görülmektedir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti içindeki FETÖ tartışmasına yönelik soruya Akbaşoğlu, "Öncelikli olarak bu mesele İYİ Parti'nin içi meselesidir. Bizi ilgilendirmiyor. İddialar önemli iddialar. Kendi vekilleri tarafından ısrarla ortaya konulmaktadır. Konuyla ilgili kendi içlerinde yargı süreci başlattılar. İYİ Parti'nin içinde kaç FETÖcü var, kimler kripto, yönetim ne yapacaktır. Bu onların kendi iç meselesidir" değerlendirmesini yaptı. (AUÖ-BC -



loading...