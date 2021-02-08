AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:“ Düne kadar yok saydıkları, küfrettikleri partilerle görüşüyor olmalarından biz rahatsız değiliz'

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( ANKARA - 1) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:“(CHP'ye) Düne kadar yok saydıkları, küfrettikleri partilerle görüşüyor olmalarından biz rahatsız değiliz" ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “İktidar doğal olarak, oy kaybeder. Ama sadece Türkiye’de iktidar değil ana muhalefet oy, vekil kaybediyor. Her hafta bir grup kopuyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Turan, Meclis gündeminde Salı ve Çarşamba günleri uslar arası anlaşmaları, Perşembe günü ise Araştırma Komisyonları raporları ve Kamu Denetçiliği’nin 2019 raporunu görüşeceklerini ifade etti.

Turan, CHP merkezli olarak ittifak trafiğine dikkat çekerek, “Düne kadar yok saydıkları, küfrettikleri partilerle görüşüyor olmalarından biz rahatsız değiliz. O kadar yoğun ki görüşmeler, kendi parti organlarıyla, vekilleriyle o kadar görüşmüyor iddiaları geldi. CHP’ye gidiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu misafir ettiği Genel Başkan, arkada CHP bayrağı ve açıklamalar yapılıyor. Partinin büyüklüğüne bakılmaksızın. Biz rahatsız değiliz hatta devam edin diyoruz. ‘CHP yalanın merkezi oldu’ diyen İnce'yle görüşün, Çelebi ile görüşün. Yılmaz Öztürk ile de görüşün. Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı, grubu var mı yok mu önemsiz. Sonra Akşener ile görüşme, sonra Karamollaoğlu ile CHP bayraklarıyla görüşme. Sonra Babacan. Davutoğlu ile de aynı format. CHP bayrakları önünde açıklamalar. Burası da başka görüşmenin ardından. Hep iki Genel Başkan varken HDP-CHP görüşmesinde bayrak kaldırılmış, CHP Genel Başkanı yok. Ortaklık var, ortak yok. Ev sahibi nerede? CHP-HDP ilişkisini en iyi özetleyen bu. Ya CHP’de olmasın ya da diğerlerinde olduğu gibi beraber olmalıydı. HDP misafirse, ev sahibi nerede? Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahlaksız. Sinsiliği, korkaklığı, ezikliği unutmayacaklar. Yol arkadaşlığı varsa halel getirilmemeli” ifadelerini kullandı. Çorum Valisi Çiftçi’nin İskilipli Atıf ‘ın anma programına katılmasına ilişkin olarak Turan, “Ağır ithamlarla hakaretlerle tartışmanın siyasetle ilgili yok. Azıcık inceleme yapıldığında İskilipli din adamıydı. Yargılandığı mahkeme Atatürk tarafından kapatılmış. Kitap, şapka adında ama kanun yok. İki sene sonra yasak başlıyor. Savcı 3 yıl ceza istiyor. Hakim idam veriyor. Bu kara hatalardan biri. Kaldı ki Atıf Hoca’nın milli mücadeleyi desteklemediği yalanları vardı” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce’nin CHP’den istifa etmesine ilişkin soruya Turan, “İktidar doğal olarak, oy kaybeder. Ama sadece Türkiye’de iktidar değil ana muhalefet oy, vekil kaybediyor. Her hafta bir grup kopuyor. Yeni siyaset çıktı, muhalefetin kaybetmesi gündeme geldi. İnceyi dinledim. ‘ABD’den yolumu ayırıyorum’ diyor. ‘FETÖ’den yolumu ayırıyorum’ diyor. ‘Atatürk diyemeyenlerle, ‘Doğu Akdeniz’de işimiz ne diyenlerden yolumu ayırıyorum’ diyor. Ben de ‘günaydın’ diyorum” Eski CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu kararına ilişkin Turan, “MİT Tırlarında devlete ihanet eden anlayışla adım atıldığı gerçek. Anayasa Mahkemesi usule ilişkin karar verdi. İçerikte sorun yok. Bu CHP için utanç vesilesi olacak. Usul hataları oluyor zaman zaman. Fezleke kararı verildi.

Bu karar önümüzde yok. Vekilliğin Yargıtay kararı okunduktan sonra düştü. Yani bugün verilen kararın ardından hakların iadesi kararı mecliste okunmadan kesinleşemez. Bir tebliğ esası bu. Tebliği mahkeme kararının okunmasının ardından kazanabilir” ifadelerini kullandı. Turan Cumhurbaşkanı’nın müjde açıklayacağını sözlerine ekledi. (AUÖ



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