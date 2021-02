Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkında

Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili düzenlemeler anayasanın 102. maddesinde belirtilmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oyl...

-Genel( İSTANBUL )- Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Parti ziyaretleri erken seçim belirtisi değildir”- Kurtulmuş, “Mevcut sistem Türkiye’ye fevkalade bir etkinlik kazandırmaktadır” İSTANBUL- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Nevmekan’da Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda basın kuruluşu temsilcisi ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Nevmekan Sahil’de gerçekleşen buluşmaya çok sayıda basın kuruluşu temsilcisi de katılım sağladı. Başkanvekili Kurtulmuş, gündeme dair konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra, programa katılım sağlayan basın temsilcilerinin de sorularını cevapladı. Kurtuluş, program sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. “Mevcut sistem Türkiye’ye fevkalade bir etkinlik kazandırmaktadır” Basın mensupları tarafından sorulan yeni anayasa ve reform çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Reform ve yeni anayasa meselesi hakkında yapılacak çalışmalar birbirini destekleyecektir. Reformlar konusu neredeyse son noktaya gelmiştir. Yeni anayasa konusunda ise defterin kapağını yeni açıyoruz. Bu irademize diğer partilerden de destek bekliyoruz. Reform süreci biraz daha ileride gidiyor ama her ikisinin de Türkiye'nin çağdaş bir hale gelme noktasında fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Demokrasi şartları içerisinde her türlü sistem teklif edilebilir. Ancak bunun hakemi de hakimi de millettir. Kararında millet verir” dedi.Muhalefet partilerinin yaşanan süreçteki tavırlarına değinen Kurtulmuş, “Siyasi kulislerde bunun üzerine tartışarak sanki hiç Cumhurbaşkanlığı sistemi yokmuş ve şu an koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı gayri meşru bir şekilde oturuyormuş gibi konuşmak haksızlıktır ve bu muhalefet yapmak değildir. Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkımızın büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüş ve bu sisteme geçilmiştir. Bu sistem ayrıca Türkiye’ye fevkalâde bir etkinlik kazandırmaktadır. Bunu özellikle pandemi sürecinde hem de uluslararası sorunların çözümünde Türkiye'ye çok fazla artısı olduğunu gördük” diye konuştu.“Ellerinizi çocukların üzerinden çekin” Boğaziçi Üniversitesi rektörlük görevine Metin Bulu’nun getirilmesi sonrası başlayan eylemlere ilişkin yaptığı açıklama da, “Ben hayatı üniversitede geçmiş birisiyim nasıl olduğunu üniversite içinde olduğunu gayet iyi bilen birisiyim. Geçmiş dönemlerdeki rektörlük seçimlerinin Türkiye'de nasıl politize edildiğini de bilen biriyim. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayın öğrencilerin dışında marjinalleştirme çabası içerisinde olan kişilerin olduğunu da görüyoruz. Ana muhalefet partisinin il başkanının orayı ilk günden bu yana politize ettiğinin de farkındayız. Bizde diyoruz ki ellerinizi çocukların üzerinden çekin. Burayı politize etmeyin. Boğaziçi Üniversitesi güçlü bir marka olarak eğitimine devam etsin. Bu olaylardan birileri yeni bir gezi eylemi çıkartma niyetinde olabilir. Ayrıca bazılarının olayları bir şekilde politize etmeye çalıştıklarını ya da yere Kabe resmi koyarak Müslüman milletimize provoke etmeye odaklanarak sokak eylemleri çıkartmaya çalıştıklarını düşünüyorum” diye konuştu.“Parti ziyaretleri erken seçim belirtisi değildir” Muhalefet partilerinin birbirine karşı sıklaşan ziyaretlerinin erken seçim belirtisi olup olmadığı sorusuna karşın AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Biz partilerin birbirini ziyaret etmesinden memnun oluruz. Bu siyasi fikirleri karşılıklı konuşturmak ve uzlaştırmak meselesidir. Niye birbirlerini ziyaret ediyorlar diye bir endişeye kapılmayız. Türkiye'nin bilmesini isterim ki bu ziyaretler erken seçim belirtisi değildir. Ya da reform ve anayasa çalışmaları erken seçimli ilişkilendirilebilecek çalışmalar değildir. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılında ve mahalli seçim ise 2024 yılında yapılacaktır” ifadelerini kullandı.