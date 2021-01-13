AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu:“Sözde ifadesi ile içindekileri dışarı vuruyorlar”

-Bayrak sallayan vatandaşlar

-Genel başkan yardımcısı kürsüye çıkış

-Sarıeroğlu konuşması



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- AK Parti 7. Olağan kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ‘Sözde’ ifadesi ile muhalefetin içindekileri dışına vurduğunu söyledi.



Sarıeroğlu, açıklamasında; “Sözde ifadesi ile gazeteci diye yıllardır ortada dolaşanların nasıl vatandaşların zarara kayba uğramasından medet umduklarına da şahit oluyoruz. Bunlar içlerindeki ifadelerin dışa vurumu dile gelmesi ve söze dökülmesi anlamına geliyor”dedi.

Pandemi de bazı kesimlerin hasar ve kayıplar çok olsunndiye beklediğini anlatan Sarıeroğlu, “Pandemide de, kayıplar daha çok olsun. Hasar daha çok olsun. Avrupa’da ki hastanelerdeki görüntüler Türkiye’de görülsün yaşansın diye gerçekten el oluşturup maalesef bunun beklentisi içerisinde olan siyasi kesimler olduğuna şahitlik ettik. Tahammül edememe durumlarının en son aşamaya geldiğini görüyoruz. Bunun yüzünden işte şu son dönemdeki, gördüğümüz tablolara siyasetçi olarak hele de bir kadın siyasetçi olarak hicap duyduğum durumlarla karşı karşıya olduğumu ifade etmek isterim”diye konuştu.

‘Türk ve Dünya siyasi tarihinde girdiği her seçimden başarı ile çıkmış bir lidere sahibiz’ diyen Sarıeroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Recep Tayyip Erdoğan başarılarıyla Türkiye ve Dünya siyasi tarihine geçmiştir. Girdiği seçim demokratik seçimdir, aldığı her oy vatandaşın gönlünden gelerek verdiği oydur. Bu durumu kabul edemeyen ve sindiremeyenler, sandıkta bir türlü başarı elde edemeyenler milletin gönlüne bir türlü giremeyenlerin çalışmak ve gayret etmek yerine çamur attıklarına şahit oluyoruz. Taciz, istismar ve tecavüzlerin yaşandığı CHP var Taciz, istismar ve tecavüzlerin üstünü kapamak için Cumhurbaşkanımıza, çamur siyaseti ile saldıran bir CHP Genel Başkanı var. Türkiye; böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. Nede CHP Seçnmeni böyle bir genel başkanı hak ediyor. Sorunlara çözüm üretmeyen çamur ve iftira atan siyaset anlayışının kimseye verecek bir şeyi yoktur.” (EÖ-



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