Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: “Diktatör arayan şuraya bakacak; on defa seçime girmiş, hiçbirinde başarı elde edememiş ama hala yerinde duruyor'

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: “Diktatör arayan şuraya bakacak; on defa seçime girmiş, hiçbirinde başarı elde edememiş ama hala yerinde duruyor'

Aydemir açıklama

( ANKARA ) AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: “Diktatör arayan şuraya bakacak; on defa seçime girmiş, hiçbirinde başarı elde edememiş ama hala yerinde duruyor"- "İşte o adamdır diktatör" ANKARA

Diktatörlük Basın Toplantısı Toplantı Milletvekili Muhalefet 


- AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, “Diktatör arayan şuraya bakacak; on defa seçime girmiş, hiçbirinde başarı elde edememiş ama hala yerinde duruyor. İşte o adamdır diktatör."Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Aydemir, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘diktatör’ ifadesini kullandıklarını söyleyerek, Erdoğan her girdiği seçimde milletin desteğini aldığını kaydetti.
Aydemir, “CHP'nin genetik kodlarında diktatörlük vardır. Despotluk, CHP'nin zemininde vardır. Rahmetli Atatürk'ten sonra anlayışın tamamı diktatörlük üzerinedir. Kumaşlarında bu kavram var. Diktatör arayan şuraya bakacak; on defa seçime girmiş, hiçbirinde başarı elde edememiş ama hala yerinde duruyor. İşte o adamdır diktatör" dedi.
Aydemir şöyle konuştu:“2018 seçiminde CHP'den Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce ve CHP'den istifa eden milletvekilleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladılar. Bu tespiti özellikle onlar yapıyor, biz de zaten görüyoruz. CHP'nin başına bir kasetle gelmiş, oturmuş ve her türlü başarısızlığa rağmen oradan ayrılmayan, etrafındakilerin de sahiplendiği bir yapı var. Öyleyse hem Sayın Bahçeli için hem Sayın Cumhurbaşkanımız için ifade edilen bu kavram bütünüyle onları ilzam eder, CHP'ye aittir, HDP'ye aittir."CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de açıklamalarını eleştiren Aydemir, “Kayıtlara göre, dünyada milletimizi tarif eden en esaslı olgu 'Ahlaklı oluşudur' der. Bir kişide ahlak sıkıntısı varsa o bu millete mensubiyette problemli adamdır. CHP Grup Başkanvekili, bu anlamda problemli bir isimdir. Büyük küçük bilmeyen, töre, edep, haya bilmeyen bir isimdir. O yüzden de millet adına kınıyorum" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement