- AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, “Diktatör arayan şuraya bakacak; on defa seçime girmiş, hiçbirinde başarı elde edememiş ama hala yerinde duruyor. İşte o adamdır diktatör."Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Aydemir, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘diktatör’ ifadesini kullandıklarını söyleyerek, Erdoğan her girdiği seçimde milletin desteğini aldığını kaydetti.

Aydemir, “CHP'nin genetik kodlarında diktatörlük vardır. Despotluk, CHP'nin zemininde vardır. Rahmetli Atatürk'ten sonra anlayışın tamamı diktatörlük üzerinedir. Kumaşlarında bu kavram var. Diktatör arayan şuraya bakacak; on defa seçime girmiş, hiçbirinde başarı elde edememiş ama hala yerinde duruyor. İşte o adamdır diktatör" dedi.

Aydemir şöyle konuştu:“2018 seçiminde CHP'den Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce ve CHP'den istifa eden milletvekilleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladılar. Bu tespiti özellikle onlar yapıyor, biz de zaten görüyoruz. CHP'nin başına bir kasetle gelmiş, oturmuş ve her türlü başarısızlığa rağmen oradan ayrılmayan, etrafındakilerin de sahiplendiği bir yapı var. Öyleyse hem Sayın Bahçeli için hem Sayın Cumhurbaşkanımız için ifade edilen bu kavram bütünüyle onları ilzam eder, CHP'ye aittir, HDP'ye aittir."CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de açıklamalarını eleştiren Aydemir, “Kayıtlara göre, dünyada milletimizi tarif eden en esaslı olgu 'Ahlaklı oluşudur' der. Bir kişide ahlak sıkıntısı varsa o bu millete mensubiyette problemli adamdır. CHP Grup Başkanvekili, bu anlamda problemli bir isimdir. Büyük küçük bilmeyen, töre, edep, haya bilmeyen bir isimdir. O yüzden de millet adına kınıyorum" şeklinde konuştu.





