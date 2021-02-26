

- AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, “Bugünü unutmamamız, unutturmamamız gerektiğini kayda alıyorum. 26 Şubat'ı asla unutmayacağız. Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız" dedi.

AK Parti'li Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Aydemir, 29 yıl önce katliam yaşandığını dile getirerek, "Biz aslında bu katliamın yabancısı değiliz. Özellikle bizim coğrafyada, benim seçim bölgem olan Erzurum'da yaşayan insanların çok tanıdığı bir katliam. Çünkü 20. yüzyılın başında bunu aynı ile misli ile yaşamış bir coğrafyanın evladıyım" ifadelerini kullandı. Aydemir, Hocalı’da 613 kişiyi katlettiğini belirterek, “Bir soykırım yapıldı. Bu duruma dünya sessiz kaldı. Dağlık Karabağ'da artık sulh geri geldi ve işgal sona erdi. Hangi millete mensup olursa olsun herkes orada huzur içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Bugünü unutmamamız, unutturmamamız gerektiğini kayda alıyorum. 26 Şubat'ı asla unutmayacağız. Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız" diye konuştu.

Aydemir, günün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir ömür diledi. (AUÖ-BC -



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