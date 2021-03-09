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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç: “Koruyucu tedbirlerden daha çok önleyici tedbirlere konsantre olmamız lazım.'

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç: “Koruyucu tedbirlerden daha çok önleyici tedbirlere konsantre olmamız lazım.'

Gözgeç konuşma

( ANKARA ) - AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç:- “Koruyucu tedbirlerden daha çok önleyici tedbirlere konsantre olmamız lazım. Biliyoruz ki sağlıklı bir ailede, barış, sevgi içinde yetişen bir çocuk, şiddete meyletmez. O yüzden ailenin güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz” ANKARA

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- AK Parti Bursa milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Koruyucu tedbirlerden daha çok önleyici tedbirlere konsantre olmamız lazım. Biliyoruz ki sağlıklı bir ailede, barış, sevgi içinde yetişen bir çocuk, şiddete meyletmez. O yüzden ailenin güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Gözgeç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Gözgeç, kadınların sosyal, siyasal, ekonomik hayatın her alanında aktif olarak yer alması için yapılacak çalışmalara ivme kazandırdığını aktaran Gözgeç, kadınların hayatın her alanında olmasının, rar alma mekanizmalarında bulunmasının, bir toplumun ilerlemesi için olmazsa olmazı olduğunu ifade etti.
AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ni dün gerçekleştirdiklerini anımsatan Gözgeç, "Coşkulu bir kongreydi. Bizim Kadın Kollarımız, 5 milyona varan üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarındandır. Kadın Kollarımız daima Türkiye'de kadınların güçlü sesi olmuştur. Kadın siyasetçilerin yetişmesinde, adeta siyaset okulu vazifesi görmüştür” ifadelerini kullandı. Kadına şiddet konusunda Gözgeç, “Avrupa Birliği(AB) ülkelerinde 2015 yılında şiddetle ilgili açıklanmış bir rapor var. Bu rapora göre AB ülkelerinde 15 yaşından itibaren her 3 kadından biri fiziksel şiddete maruz kalıyor. Şiddet, kamusal bir sorun, siyaset üstü bir konu. Bununla hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Koruyucu tedbirlerden daha çok önleyici tedbirlere konsantre olmamız lazım. Biliyoruz ki sağlıklı bir ailede, barış, sevgi içinde yetişen bir çocuk, şiddete meyletmez. O yüzden ailenin güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
(AUÖ
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