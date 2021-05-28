AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Yaptığımız her işte temel ölçümüz vatandaşlarımızın mutluluğudur'
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Yaptığımız her işte temel ölçümüz vatandaşlarımızın mutluluğudur" - Güney beldesi sakinleriyle buluşma - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıAFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar 'ın Güney Beldesi’nde vatandaşlara hitap etti.(1)
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