ADANA - Ömer Çelik: ''Ben siyaseti sizlerden, sizin annelerinizden anneannelerinizden öğrendim''
- AK Parti Adana İl Kadın Kolları Kongresi - AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıADANA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Kadın Kolları Kongresine katıldı.
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