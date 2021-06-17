9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı

--çelenk sunma

--dua

--protokol

--taziye sunma



( ISPARTA ) - ISPARTA



- Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6’ıncı yılında devlet töreni ile anıldı. Bugün Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalcatepe mevkisinde bulunan anıt mezarında saat 11:00’de tören yapıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen tören koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla yapıldı. 17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 6. yılı için İslamköy Çalca Tepede bulunan kabri başında tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakan ve milletvekilleri ile Demirel ailesi katıldı.

Ku’ran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başlayan tören 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özgeçmişinin okunması ile devam etti. Ardından ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi. Öte yandan Ankara'da 17 Haziran 2015'te, 91 yaşında hayata gözlerini yuman Demirel'in, siyasi hayatı boyunca okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve kullandığı eşyalar, doğduğu İslamköy'de açılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesinde sergileniyor.

